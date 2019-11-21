Ущерб вырос на 900 тысяч: еще четырем чиновникам горсовета сообщили о подозрении в растрате при ремонте дорог

Харьковские правоохранители сообщили о подозрении еще четырем руководителям одного из департаментов горсовета о растрате имущества территориальной общины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры области Юрия Ковалева, сумма ущерба увеличилась еще более чем на 900 тысяч гривен, а общая сумма составляет более 6 миллионов гривен.

Напомним, по данным следствия, руководители одного из департаментов Харьковского городского совета во время замены асфальтового покрытия передавали подрядчику асфальт по заниженной цене, растрачивая таким образом коммунальное имущество.

По данному факту было возбуждено уголовное производство по ч.5 ст.191 УК Украины (растрата имущества в особо крупных размерах).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос о мерах пресечения в отношении подозреваемых.