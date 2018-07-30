Евгений Гутков: Старые многоэтажки не соответствуют нынешним противопожарным нормам

Выбирая новое жилье в многоквартирном доме, потенциальные покупатели обращают внимание на удобное месторасположение дома, планировку квартиры и ее стоимость. Но совсем упускают из виду сущую «мелочь» - насколько хорошо защищено от огня их будущее жилье.

Статистика гласит: ежегодно количество высотных новостроек в Харькове увеличивается на 20-25%. Растет плотность населения, а значит - вопрос пожарной безопасности становится все более актуальным.

Известно, что первый строительный устав был разработан более ста лет назад и тогда в него ввели основные пожарные требования, необходимые для безопасного строительства. С годами документ дорабатывался и модернизировался.

«Нормативная база, которую сегодня используют при строительстве жилых домов, написана для «хрущевок» и советских 9-этажек. Поэтому возвести в Харькове небоскреб не позволяют градостроительные и пожарные нормы. Максимальная позволенная на сегодня высота жилого дома - 25 этажей. При этом законопослушный застройщик должен учесть малейшие нюансы, начиная от пожарно-технической классификации строительных материалов, заканчивая оборудованием зданий инженерно-техническими средствами защиты от пожара», - говорит первый вице-президент строительной компании «Construction Group International» Евгений Гутков.

Элитный жилой комплекс «Дипломат», который строится в Харькове у подножья Саржина Яра, - образец по части безопасности. При возведении высотки учитывают даже малейшие потенциальные риски.

«Проект дома - это не только чертежи фундаментов, стен, кровли. Согласно действующих норм разработана и согласована в установленном порядке документация по пожарной безопасности. Ведь в случае пожара, в многоэтажках возникают специфические проблемы, связанные с созданием вертикальной тяги и эвакуацией жителей», - объясняет Гутков.

По его словам, в случае возгорания в первую очередь должна сработать пожарная сигнализация и система аварийного оповещения жильцов. После этого выключается внутридомовая вентиляция и начинает работать система дымоудаления: на каждом этаже открываются клапаны и подключаются специальные воздуховоды, которые «высасывают» дым.

«Следом отключаются пассажирские лифты. При этом в каждом подъезде остается один рабочий лифт - противопожарный, имеющий усиленную противопожарную защиту, который служит для быстрого перемещения бригады спасателей и пожарных подразделений по этажам для спасения людей и для обнаружения и тушения очага возгорания, а также ускоренной эвакуации людей. У этого лифта свой холл, он находится в отдельной шахте с функцией подпора воздуха – когда вентиляторами подается избыточное давление воздуха, чтобы не было обратной тяги», - делится нюансами первый вице-президент строительной компании «Construction Group International».

Лифт оснащается резервным типом питания и проложенным кабелем, обеспечивающим связь с работающей пожарной службой. Шахта лифта обладает повышенным уровнем огнестойкости и не менее двух часов после появления пожара позволяет кабине безопасно передвигаться.

Следующий пункт – эвакуации граждан, это у жильцов еще всегда есть два пути отхода - незадымляемая лестница и открытый балкон, который присутствует в каждой квартире. По нормативам, его запрещено стеклить - в случае ЧП люди, не успевшие спуститься на улицу, смогут дождаться приезда спасателей на балконе.

«Так строятся только новые здания. В старых 16-этажках, если учитывать нынешнее законодательство, пожарные лестницы сооружены неправильно. Вертикальных железобетонных панелей с «дырочками» быть не должно - лестница должна быть полностью открыта. Но на момент строительства тех домов пожарные нормы были совсем другие. И позже их переписали после очередного ЧП», - рассказывает Евгений Гутков.

Впрочем, будущим обитателям жилого комплекса жильцам «Дипломат» опасаться нечего. В процессе работы застройщик тщательно следит за соблюдением всех противопожарных норм, чтобы будущим жильцам было спокойно и безопасно. Кроме того, пожарная безопасность в новых домах является предметом пристального внимания со стороны различных проверяющих органов.

Однако нужно понимать: какой бы идеальной ни была противопожарная система дома, безопасность во многом зависит от каждого отдельно взятого жильца. Статистика неумолима: 90% пожаров случаются по вине человека. А значит, соблюдать правила пожарной безопасности - жизненно необходимо для любого из нас. Но это уже совсем другая история.

Справка

Первым харьковским небоскребом стало здание Госпрома, строительство которого закончили в 1928 году. В то время он поражал своим масштабом - 13 этажей, 68 метров высотой и 12 лифтов. Кабинеты здания занимал Совет народных комиссаров УССР (правительство республики).

Самой первой жилой многоэтажкой Харькова стало 24-этажное здание на ул. Познанской, 2. Построенный в 1979 году, дом достигал 70-метровой высоты.