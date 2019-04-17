Евросоюз готов продолжать поддержку развития малого и среднего предпринимательства на Харьковщине

В рамках Форума Kharkiv SME Day посол Европейского Союза Хьюг Мингарелли подтвердил готовность Евросоюза продолжать поддержку развития малого и среднего предпринимательства в регионе. За счет ресурсов ЕС МСБ предоставляются дополнительные возможности для развития, что в целом способствует экономическому процветанию региона.

Сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития в рамках инициативы ЕС EU4Business позволяет местным предпринимателям привлекать дополнительные финансовые ресурсы, улучшать качество предоставляемых товаров и услуг, расширять рынки сбыта.

Олег Иванов, собственник магазина «Велотрейд»:

За время работы с харьковским офисом ЕБРР уже успел ощутить положительную динамику - несмотря на то, что финансовый год предприятия заканчивается 1 сентября.

Владелец «Велотрейд» уверен, что в сезон рост продаж будет даже больше планируемого.

Олег Иванов, владелец «Велотрейд»:

Мы очень благодарны за помощь. Это именно то, в чём мы так нуждались. В прошлом году мы узнали о программе ЕБРР и той помощи, которая предоставляется в рамках этой программы от ЕС и его инициативы EU4Business. Мы планировали провести маркетинговые исследования для нашей компании. Исследование проводилось с акцентом на конечного покупателя, а нам было интересно посмотреть глазами обычного покупателя, чтобы понять их предпочтения. К примеру, после одного из этапов этого исследования мы выяснили, что женскую часть наших клиентов не устраивают сёдла на велосипедах. Мы учли эти замечания, и проработали необходимое решение.

Проведением маркетинговых исследований для «Велотрейд» занималась независимая компания «Yasno Research & Consulting Group», которая работает как на рынке Украины, так и за рубежом. В ходе исследования, которое длилось почти 3 месяца, определили, как компания взаимодействует с покупателями, а также как покупатели относятся к данной компании.

Зоя Харитонова, директор независимой исследовательской компании «Yasno Research & Consulting Group»

Благодаря четко выстроенной методологии и стандартам проектного консалтинга мы регламентируем каждое свое действие. Что такое маркетинговое исследование понимают далеко не все представители бизнеса. То есть, исследование было распределено на несколько этапов. На каждом этапе клиент получает обратную связь от нас. Он видел: что мы сделали, кого опросили, какие были получены результаты, с какими мы сложностями столкнулись. Такое взаимодействие привело к успешному результату.

Координатор проектов МСБ ЕБРР в Харькове Тимур Халилов рассказывает, что в результате маркетингового исследования компания «Велотрейд» получила данные, которыми уже более полугода успешно пользуется и абсолютно чёткие рекомендации для их дальнейшей реализации.

Тимур Халилов, координатор проектов МСБ ЕБРР

Мы помогли с поиском консультанта и разработкой проектной документации, которая учитывала все потребности клиента. Это делалось для того, чтобы исследование получилось комплексным и не требовало дальнейшей доработки после его завершения. Мы сопровождаем проект в процессе его реализации. Это общий алгоритм для такого задания.

Инициатива Евросоюза EU4Business, которая частично реализовывается в Украине Европейским банком реконструкции и развития, позволяет предпринимателям привлекать дополнительные финансовые ресурсы в виде грантов на реализацию консалтинговых проектов. По завершению проекта «Велотрейду» был выплачен грант в размере половины стоимости работ.