Евросоюз на полгода продлил санкции против РФ - Туск

14 декабря 2018 г. 9:45
Источник: УНИАН

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России. 

Об этом президент Европейского совета Дональд Туск сообщил в Twitter. 

"Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений", - отметил Туск. 

Напомним, в 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции. Последний раз Европейский совет 29 июня продлил экономические санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ, за невыполнение Минских соглашений. Срок действия этих санкций истекает 31 января 2019 года. 

 

 

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