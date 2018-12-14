Евросоюз на полгода продлил санкции против РФ - Туск

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

Об этом президент Европейского совета Дональд Туск сообщил в Twitter.

"Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений", - отметил Туск.

Напомним, в 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции. Последний раз Европейский совет 29 июня продлил экономические санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ, за невыполнение Минских соглашений. Срок действия этих санкций истекает 31 января 2019 года.