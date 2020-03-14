Евросоюз выделил средства на поддержку экономики во время коронавируса

14 марта 2020 г. 19:45
Источник: ZN.UA
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В ЕС выделили около 37 млрд евро (41,2 миллиарда долларов) из бюджета на поддержку европейских государств от экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Эта ситуация настолько серьезная, что ни одно правительство не могло подумать, чтобы реагировать самостоятельно. Все европейские страны получат поддержку своих систем здравоохранения. Это означает поставку материалов, поддержку больниц и финансирования исследований для разработки вакцины как можно скорее", - сказал президент Европарламента Давид Сассоли.

По его словам, новые меры также должны включать обязательства по сохранению и защите рабочих мест и бизнеса.

"Пандемия коронавируса - испытание для нас. Это вызов не только для наших систем здравоохранения, но и для наших экономик. Мы сделаем все необходимое, чтобы поддержать европейцев и европейскую экономику", - отметила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

 

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