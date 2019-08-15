 

Фермера подозревают в незаконном распаевании земель стоимостью 15 миллионов

15 августа 2019 г. 11:30
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Фермера в Зачепиловском районе Харьковщины подозревают в незаконном распаевании земель стоимостью 15 миллионов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, уголовное производство открыто по факту служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, в марте 2019 члены одного из фермерских хозяйств обратились к главе местного поселкового совета с ходатайством распаевать принадлежащие хозяйству на праве постоянного пользования земли общей площадью 45 га.

Поселковый совет дал разрешение на дележку. Каждый из членов хозяйства получил в собственность долю земли. Однако, как выяснилось, это решение не имело законных оснований. 

Согласно действующее законодательству для получения в собственность земель фермерского хозяйства необходимо, чтобы его члены были родственниками или членами семьи главы хозяйства, осуществляли совместную трудовую деятельность, получали заработную плату, платили с нее налоги и тому подобное.

Как выяснилось, в данном случае 3 человека, претендовавшие на право собственности,  не является ни членами семьи, ни родственниками фермера. Еще 4 претендента вообще постоянно проживают в Киеве и не могут лично участвовать в совместном ведении фермерского хозяйства. Еще одна претендентка - 83-летняя женщина преклонного возраста,  и она вряд ли может осуществлять трудовую деятельность.

Более того, как выяснилось в ходе следствия, сам глава параллельно с работой на фермерском хозяйстве в Харьковской области работал в течение последних трех лет на постоянной основе в столице. 

Сейчас досудебное расследование продолжается. 

Кроме того, прокуратура готовит в суд иск об отмене незаконного решения поселкового совета о распаевании земель. 

По данным следствия, рыночная стоимость земель составляет 15 миллионов гривен.

 

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