Фермера подозревают в незаконном распаевании земель стоимостью 15 миллионов

Фермера в Зачепиловском районе Харьковщины подозревают в незаконном распаевании земель стоимостью 15 миллионов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, уголовное производство открыто по факту служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, в марте 2019 члены одного из фермерских хозяйств обратились к главе местного поселкового совета с ходатайством распаевать принадлежащие хозяйству на праве постоянного пользования земли общей площадью 45 га.

Поселковый совет дал разрешение на дележку. Каждый из членов хозяйства получил в собственность долю земли. Однако, как выяснилось, это решение не имело законных оснований.

Согласно действующее законодательству для получения в собственность земель фермерского хозяйства необходимо, чтобы его члены были родственниками или членами семьи главы хозяйства, осуществляли совместную трудовую деятельность, получали заработную плату, платили с нее налоги и тому подобное.

Как выяснилось, в данном случае 3 человека, претендовавшие на право собственности, не является ни членами семьи, ни родственниками фермера. Еще 4 претендента вообще постоянно проживают в Киеве и не могут лично участвовать в совместном ведении фермерского хозяйства. Еще одна претендентка - 83-летняя женщина преклонного возраста, и она вряд ли может осуществлять трудовую деятельность.

Более того, как выяснилось в ходе следствия, сам глава параллельно с работой на фермерском хозяйстве в Харьковской области работал в течение последних трех лет на постоянной основе в столице.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Кроме того, прокуратура готовит в суд иск об отмене незаконного решения поселкового совета о распаевании земель.

По данным следствия, рыночная стоимость земель составляет 15 миллионов гривен.