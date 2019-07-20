Фиктивные тендеры на спортоборудование для вузов: подозреваемым грозит тюрьма

Прокуратура направила в Червонозаводский суд обвинительный акт в отношении директора и двух работников одного из харьковских заводов, подозреваемых в создании схемы завладения бюджетными средствами.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, в течение 2016-2017 годов директор завода и его подчиненные нашли нескольких подставных лиц, на которых зарегистрировали липовые фирмы. Эти ФЛП выдавались за дилеров завода, который якобы специализируется на изготовлении спортивного оборудования. Хотя, по данным фискальной службы, подобной деятельностью завод не занимался.

Фиктивные предприятия участвовали в публичных закупках по всей Украине и стали победителями торгов на поставку спортоборудования - акробатические дорожки, канаты и прочее - в ряд учебных заведений. Подозреваемые предоставляли в образовательные учреждения накладные о якобы поставленном инвентаре, а представители вузов и училищ подписывали документы, еще не получив заказ. За «фейковые» поставки злоумышленники получали деньги из госбюджета и распоряжались ими по своему усмотрению. В общем им удалось незаконно обогатиться на 870 тысяч гривен.

Сообщники также придумали, как скрыть фактическое отсутствие якобы поставленного спортивного оборудования в учебные заведения. Для этого они заключали ложные договоры на ответственное хранение товара с заводом, где работали. Однако во время обысков оборудования на предприятии не выявлено.

За завладение чужим имуществом путем служебных злоупотреблений и составление и выдачу заведомо ложных документов обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы.



За сделки с поддельными документами уже осужден представитель одного из херсонских учебных заведений Еще по одному эпизоду в Одесской области, направлено в суд соглашение о признании виновности. Кроме того, проверяется причастность к преступлениям представителей других учебных заведений, куда подозреваемые должны были поставить оборудование.