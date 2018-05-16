Finance BusinessService— профессиональная помощь в регистрации ООО в Украине®

Создание общества с ограниченной ответственностью — наиболее удобный вариант для тех, кто хочет открыть свой бизнес. В отличие от индивидуального предпринимательства, ООО всегда создается группой лиц — несколькими учредителями, совместно формирующими уставной капитал фирмы. Это означает, что обычно такая компания обладает большими финансовыми возможностями, увереннее чувствует себя на первых порах развития — и соответственно, пользуется большим доверием клиентов.

Сложности при создании ООО часто возникают в процессе регистрации. Люди просто не знают о множестве юридических нюансов, обязательных к выполнению. Поэтому на данном этапе разумнее всего воспользоваться помощью проверенной компании — и выполнить регистрацию с минимальными затратами времени и сил.

Finance BusinessService — быстрая и профессиональная помощь в регистрации

Что нужно для того, чтобы зарегистрировать ООО на территории Украины? Процесс включает в себя подготовку учредительных документов, получение названия и юридического адреса фирмы, оформление разрешений на определенные виды деятельности, открытие банковских счетов, регистрацию компании в налоговых органах.

При помощи Finance BusinessService

консультации по любым вопросам, связанным с открытием общества с ограниченной ответственностью;

помощь в подготовке пакета документов, в подборе уникального названия, в выборе вида деятельности по специальному классификатору;

помощь в общении с налоговыми органами и банковскими структурами.

Кроме того, Finance BusinessService берет на себя фактическое общение с чиновниками, изготовление фирменной печати, проверку всех заполненных документов. Специалисты компании сопровождают своих клиентов вплоть до последнего этапа. По завершении процесса владельцы новой фирмы получают от Finance BusinessService устав компании, заверенный протокол учредительного собрания, печать, выписку из ЕГРПОУ и договор об открытии счета в банке.

Главное преимущество обращения в Finance BusinessService — это уверенность в том, что регистрация ООО будет выполнена по всем правилам, без ошибок и недочетов. Помощь специалистов позволит не вникать в регистрационные тонкости самостоятельно, сосредоточившись на более важных вещах.