Фирма из окружения депутата Ткаченко получила подряд на реконструкции зоопарка - ХАЦ

КП «Харьковский зоологический парк» заключил соглашение с ООО «Стройтехэкспо» (Купянск) по проведению строительства стоимостью 3,824 миллиона гривен.

Об этом сообщили в "Харьковском антикоррупционном центре" со ссылкой на систему электронных закупок «Прозорро».

По данным ХАЦ, речь идет о новом строительстве распределительного газопровода для газификации зданий и сооружений на территории Харьковского зоопарка.

Основателем «Стройтехэкспо» является Татьяна Тимофийчук. Она также является учредителем «Санди Плюс», которая ранее была записана на депутата Харьковского облсовета от фракции «Возрождение», экс-кандидата в нардепы Александра Ткаченко.

Антикоррупционеры отмечают, что контактный номер фирмы - харьковский, хотя зарегистрирована она в Купянске. Такой же номер у «Термостройальянс». Сейчас там учредитель - Маргарита Доброскок, но раньше был Ткаченко.

В документах, которые загрузили в системе «Прозорро», указано, что «Стройтехэкспо» получал подряды от «Харьковских тепловых сетей» на 1,8 миллионов гривен, от «Харьковстартстрой» на капитальный ремонт помещений КП «ХРСП» (420 тыс. грн.) и «Трест-Жилстрой-1» по реконструкции зоны «Дикая Австралия» в харьковском зоопарке.

То есть фирма из окружения Ткаченко регулярно является субподрядчиком на объектах строительство и ремонт которых производится за счет городского бюджета

Также стоит отметить, что единственным конкурентом победителя на торгах была фирма Александра Харченко - владельца «Трест-Жилстрой-1». На субподряде у этого предприятия работает «Стройтехэкспо». Это может иметь признаки сговора и искажения результатов торгов.

Отметим,Александр Ткаченко был кандидатом в народные депутаты по одномандатному округу № 174 и попал в перечень кандидатов, которых поддерживал мэр Харькова Геннадий Кернес.