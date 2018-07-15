Фирмы из окружения замгубернатора ХОГА провели тендер на 3,5 миллиона

Отдел образования, молодежи и спорта Кегичевской районной государственной администрации в Харьковской области 11 июля по результатам тендера заключил соглашение с ООО «Строй Гарант Украины» относительно проведению ремонтных работ стоимостью 3,499 млн гривен.

Об этом пишет «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на данные системы «Прозорро».

Соглашение предусматривает реконструкцию нежилого здания аптеки №117 под Дом детского и юношеского творчества в Кегичевке.

Единственным конкурентом победителя было ООО «Стройсоюз». Основателем этой фирмы является Алексей Герасимов. Человек с таким ФИО работал директором ООО «Проектирование и общий дизайн».

Победитель тендера - ООО «Строй Гарант Украины» записано на Юрия Чернышева и Геннадия Мануйлова. Последний был среди учредителей ООО «Проектирование и общий дизайн».

Основателем этой фирмы долгое время был заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Евгений Шахненко.

Смета соглашения показывает, что стройматериалы планируют закупать по ценам выше рыночных.

Например, дисперсию ПВА непластифицированного планируют покупать по 93,5 грн. / кг. Для сравнения - в смете на ремонт Краснокутской больницы эту же дисперсию планируют покупать по 51,79 грн. / кг. Таким образом, только на закупки дисперсии переплата может составить почти 100 тысяч гривен.

Также запланировано купить ламинат по 900 грн. / кв.м. Для сравнения - в Харькове ламинат, в основном, продается по цене до 500 грн. / кв.м.

Сталь оцинкованную листовую толщиной 0,7 мм планируют покупать по 60 тыс. грн / т. Однако, по данным металлобаз Харькова, рыночная цена ее вдвое дешевле.

Кирпич планируют покупать по 4500 грн. за 1000 шт., хотя для ремонта Краснокутской больницы Харьковской области кирпич покупали на треть дешевле.

Напомним, что заместитель председателя ОГА Шахненко курирует сферу строительства в области.