Физический эквивалент биткоина: как положить монету в кошелек®

Каждый второй знает, что биткоин — это виртуальное золото. Но не всем известно, что в 2011 году появился материальный аналог онлайн-денег в виде реальной монетки. Хотите прикоснуться к легенде криптомира и положить ее в свой кошелек? Тогда мы идем к вам!

Предыстория систем холодного хранения

Холодный кошелек — неподключенный к сети интернет физический носитель, в котором хранятся информация о приватных и публичных ключах и сами биткоины.

Прародитель биткоин-монеты — бумажный кошелек. Он выполнен из плотной бумаги, на которой адрес получателя и секретный ключ продублированы QR-кодом. Для генерирования кошелька зарегистрируйтесь на специальном сервере, сайт создаст уникальные платежные данные, которые нужно скачать и распечатать на лазерном принтере. Сверните лист так, чтобы секретный ключ был скрыт. Храните кошелек в зип-локах.

Аппаратный кошелек — отдельное защищенное устройство, например USB-накопитель. Перевести сбережения в незашифрованном виде невозможно, а взломы или вирусы, столь опасные для онлайн-вариантов, ему не страшны. Для проведения операции, например обмен BTC в UAH через онлайн-обменник (https://buybank.io/ru), достаточно подключить устройство к компьютеру, ввести пароль.

Титановый кошелек — пластинка в форме карты, брелока или жетона, с выгравированными открытым и закрытым ключами, QR-кодами. Продукт имеет двухфакторную защиту: приватный код защищен секретной фразой, которую может ввести только владелец пластины. Такой кошелек не ржавеет, не горит, не окисляется и не подвергается сбоям сети.

Opendime — флешка с чипом шифрования и автоматической генерацией ключей внутри самого гаджета. Можно бесконечно пополнять счет, но вывести средства — единожды: после нажатия специальной кнопки девайс деактивируется, его нельзя ни пополнить, ни снять ресурсы, поскольку приватный ключ становится общедоступным.

BitBill — карточка вроде кредитки с номиналом от 1 до 20 BTC. Имеет публичный адрес, QR-код и голограмму, скрывающую встроенный приватный ключ. Карту можно использовать 1 раз при проведении оплаты в офлайн-режиме (снимается защитная наклейка), после чего остаток можно перенести на другой кошелек.

Разновидности монет

Сувенирные. Обладают коллекционной ценностью: они изготовлены из драгоценных металлов и выпускаются лимитированными тиражами. Монеты используют как оригинальный премиум-подарок и средство для инвестирования. У таких физических моделей биткоина нет цифрового кода внутри.

Яркий пример сувенирного токена — Antana. Ограниченный тираж и золото высшей пробы, из которого изготавливались монеты, обусловили высокую стоимость токенов: 0,03–1 BTC и выше. Их выпуск приурочен к определенным ивентам на крипторынке, что отражено в чеканке реверса. Не содержат биткоинов, кодов и голограмм.

Монеты-кошельки. Реальная монета — цифровая валюта в материальной оболочке, физический эквивалент биткоина, оснащенный особым дизайном и встроенными микросхемами. Выполняет роль «холодного кошелька». Монетой можно расплачиваться в интернете, обычных магазинах и пополнять ею другие хранилища. Может продаваться с начинкой (с BTC внутри) или пустой (нужно самостоятельно вводить средства).

На реверсе — голографическая защитная наклейка с публичным адресом для проверки и пополнения счета на монете. Под пленкой — приватный ключ в виде буквенно-цифрового шифра и QR-кода. Для снятия средств нужно сорвать голограмму и отсканировать секретный код. После этого повторное использование монеты невозможно из-за раскрытия приватности закрытого ключа.

Одной из самых нашумевших монет-кошельков был Casascius номиналом от 1 до 1000 BTC, изготовленный из меди, латуни, никеля, серебра и золота. Аверс украшен лого биткоина (₿) и надписью: «Сила — в цифрах». Реверс содержал секретный код под голограммой. Монеты продавались в подарочных упаковках или золотых слитках. Также выпускались нулевые монеты без кода и биткоинов внутри, в которые можно было внести средства самостоятельно.

Вывод

Мир полон разнообразных систем холодного хранения, и биткоин-монета — один из таких способов. Использовать физические монеты как подарок, предмет вложения, физическое хранилище или средство расчета — выбор за вами.