Фонд гарантирования пустил с молотка активы сразу 36 банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 29 мая по 2 июня продал активы 36 неплатежеспособных банков на сумму 79,8 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда.

Из них на 59,43 млн гривен были проданы права требования по кредитам, на 18,88 млн гривен, основные средства банков.

1,46 млн гривен было получено в результате продажи имущества банков.

В течение текущей недели, 6-9 июня, планируется продажа активов 45 ликвидируемых банков на сумму 5,93 млрд гривен.

Из них на 5,67 млрд гривен планируется продать права требования по кредитам, на 266,54 млн гривен, основные средства банков