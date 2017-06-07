Фонд гарантирования пустил с молотка активы сразу 36 банков-банкротов

07 июня 2017 г. 10:38
Источник: Новое время
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 29 мая по 2 июня продал активы 36 неплатежеспособных банков на сумму 79,8 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда.

Из них на 59,43 млн гривен были проданы права требования по кредитам, на 18,88 млн гривен, основные средства банков.

1,46 млн гривен было получено в результате продажи имущества банков.

В течение текущей недели, 6-9 июня, планируется продажа активов 45 ликвидируемых банков на сумму 5,93 млрд гривен.

Из них на 5,67 млрд гривен планируется продать права требования по кредитам, на 266,54 млн гривен, основные средства банков

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