Фондовые рынки пережили худший день с 2008 года

Мировые фондовые биржи продемонстрировали 9 марта рекордное с 2008 года падение.

После обвала цен на нефть резко упали азиатские, европейские и американские индексы, торги в США впервые с 2008 года были приостановлены на 15 минут.

Несмотря на паузу, до конца сессии падение составило почти 8%.

Это более 2000 пунктов по индексу Dow Jones, который финишировал на уровне 23851 пункт.

Индекс S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний рынка США, потерял 225,81 пункта - 7,60%.

Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 624,94 пункта - 7,92%. Для S&P 500 и Nasdaq это худший результат по итогам сессии с декабря 2008 года.

Котировки на бирже в Токио упали на 5%, в Сиднее - более чем на 7%. Европейские биржи потеряли от 5,5% (швейцарский индекс SMI) до почти 8% (немецкий DAX). Особенно страдают котировки акций сырьевых компаний.

Первыми отреагировали азиатские биржи. 9 марта Nikkei 225 - один из главных фондовых индексов Японии - потерял 5%.

Напомним, 9 марта цены на нефть упали более чем на 30%. Позже падение было частично отыграно на 7%, но оказалось самым большим со времени войны в Персидском заливе в 1991 году.

Причиной этого стало разногласия участников ОПЕК. Картель предлагал дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки к концу 2020 года, но против этого предложения выступили Россия и Казахстан. После этого Саудовская Аравия снизила стоимость своей нефти.