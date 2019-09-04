 

Фонтан с обезьянами: ХАЦ опубликовал финансовую смету реконструкции оврага в саду Шевченко

04 сентября 2019 г. 18:20
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Харьковский антикоррупционный центр выяснил финансовую смету фонтана  с обезьянами, который недавно был открыт в саду Шевченко.

«Все помнят о фонтане в саду Шевченко за 51 миллион гривен? В день, когда ХАЦ опубликовал стоимость этого фонтана, Харьковский горсовет уверял, что не все так однозначно, что там не один фонтан и т.д.»,-  пишут представители ХАЦ в Фейсбук.

По данным ХАЦ, это стоимость только одного фонтана - вместе с монтажом и покрытием возле него.

Приобретение резонансного музыкального фонтана с обезьянами и дополнительного оборудования к нему стоило городу 28,6 млн.грн (без НДС), то есть 34,3 млн.грн. с НДС, сообщили антикоррупционеры.

Как выяснил ХАЦ, еще 3,5 млн.грн. без НДС (4,2 млн.грн. с НДС) стоили монтажные работы фонтана, а также электротехнические и дополнительные работы.

«Всего фонтан вместе с монтажом обошелся в 32,1 млн.грн. без НДС или в 38,6 млн.грн. с НДС., - пишет Харьковский антикоррупционный центр, - Еще 7,5 млн.грн. без НДС обошлось устройства покрытий и бортовых камней. 1,1 млн.грн. без НДС - общестроительные работы в овраге. 0,3 млн.грн. без НДС стоили работы по озеленению».

Как стало известно из системы публичных закупок "ProZorro", общая стоимость договора СКП "Харьковзеленстрой" с ООО "Инжиниринговая компания Планета строй" на реконструкцию оврага в саду Шевченко составила 50,6 млн.грн., отметили в ХАЦ.

По данным харьковских антикоррупционеров, на сегодняшний день на реконструкцию оврага в саду Шевченко уже потратили более 145 млн.грн.

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