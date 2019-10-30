Фонтан светомузыки в саду Шевченко отремонтируют в пять раз дороже рыночной стоимости

Цены на оборудование для реконструкции фонтана светомузыки в саду им. Шевченко в Харькове превышают отечественные рыночные цены в пять раз. По сравнению с ЕС, разница по некоторым товарам достигает 10 раз.

Об этом говорится в статье Павла Новика для «Харьковского антикоррупционного центра».

СКП «Харьковзеленстрой» Харьковского городского совета 30 сентября по результатам тендера заключило соглашение с ООО «Инжиниринговая компания Планета Строй» на реконструкцию фонтана светомузыки в саду им. Т. Шевченко. Стоимость сделки составила 67710000 гривен.

За эти деньги планируют сделать проектные и демонтажные работы, заменить трубы, сделать новую гидроизоляцию, установить новые ЛЕД-светильники, новые системы фильтрации, подачи воды на фонтан и дезинфекцию. Покрытие фонтана сделают из гранита.

Напомним, ранее фирме было заказана реконструкция сада Шевченко.

Анализ сметы реконструкции фонтана с цветомузыкой показал, что цены на оборудование завышены в разы, даже по сравнению с ценами в странах Европейского Союза.

Так, прожектор светодиодный OASE ProfiLux LED 110 в Харькове планируется приобрести по 58584 грн. / шт. Всего таких прожекторов закупят 112 штук.

Для сравнения, в Украине такие прожекторы стоят около 9 тысяч гривен или в шесть с половиной раз дешевле. Только на закупке этих светильников разница составит более 5500000 гривен.

Более того, цены в странах Евросоюза на такие же светильники близки к рыночным ценам в Украине и даже несколько ниже. Так, в Румынии такие прожекторы стоят еще на треть дешевле - до 6 тысяч гривен за штуку, то есть почти в 10 раз дешевле, чем покупают светильники в Харькове, можно их приобрести в Чехии.

Панель управления фонтаном Oase WECS 1024 в Харькове собираются приобрести по цене 1100000 гривен за штуку. Хотя за рубежом они продаются в 5 раз дешевле.

56 насадок для создания пены Oase Schaumsprudler типа 35-10 E готовы приобрести почти по 25 тысяч гривен за штуку на общую сумму 1390000 гривен.

Для сравнения, на ряде украинских ресурсов эти насадки стоят по 4 тысячи гривен, то есть в 6 раз дешевле. На сайте немецкого производителя насадки продают по 100 евро.

Анализ показал, что фактически каждая позиция по ремонту фонтана светомузыки в Харькове имеет переплату в пять и более раз.

В 2015 году этот фонтан был реконструирован за деньги компании «Рошен», тогда работы обошлись в 5 миллионов гривен.

Отметим, что в 2015 году была закончена реконструкция одного из самых известных фонтанов в мире - фонтана Треви в Риме. Реконструкция фонтана Треви длилась 17 месяцев, и ею занимались 26 скульпторов. Общая смета, которую профинансировали спонсоры, был соразмерен харьковской - 2200000 евро (около 70 млн грн.)

Владельцем киевского ООО «Инжиниринговая компания« Планета строй» записаны Сергей Мошенский и Евгений Вовк, а директором указан Николай Шокодько. Фирма основана в 2016 году. Сергей Мошенский является сыном бывшего нардепа Валерия Захаровича Мошенского, владельца крупного столичного строительного холдинга «Группа компаний «Планета».

По данным «Наших денег», единственным конкурентом победителя на тендере было столичное ООО «Теплотехник ТП», предложение которого была дороже. Фирма записана на Андрея Молодеда. За последние три года фирма получила заказов на 2250000 гривен.

«Инжиниринговая компания Планета Строй» всего с декабря 2017 получила подрядов от Департамента коммунального хозяйства и подчиненного ему СКП «Харьковзеленстрой» на 1310000000 гривен.