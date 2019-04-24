Француз пытался вывезти из Украины старинные иконы и награды

Сегодня в харьковском аэропорту в ходе отработки информации УСБУ в Харьковской области, таможенники обнаружили награды и старинные иконы, которые пытался незаконно вывезти из Украины гражданин Франции.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, мужчина, который отлетал рейсом "Харьков-Стамбул", при прохождении таможенного контроля выбрал упрощенную систему «зеленый коридор», чем заявил об отсутствии предметов запрещенных или ограниченных к перемещению через границу Украины.

Однако в ходе таможенного досмотра в багаже ​​мужчины таможенники обнаружили 4 иконы с признаками старины и медали «Ветеран труда» и «50 лет Победы в Великой Отечественной Войне».

В отношении правонарушителя составили протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

По поводу отнесения предметов к историческим и культурным ценностям будет проведена дополнительная экспертиза.