Француз пытался вывезти из Украины старинные иконы и награды

24 апреля 2019 г. 15:19
21 просмотр

Сегодня в харьковском аэропорту в ходе отработки информации УСБУ в Харьковской области, таможенники обнаружили награды и старинные иконы, которые пытался незаконно вывезти из Украины гражданин Франции.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, мужчина, который отлетал рейсом "Харьков-Стамбул", при прохождении таможенного контроля выбрал упрощенную систему «зеленый коридор», чем заявил об отсутствии предметов запрещенных или ограниченных к перемещению через границу Украины.

Однако в ходе таможенного досмотра в багаже ​​мужчины таможенники обнаружили 4 иконы с признаками старины и медали «Ветеран труда» и «50 лет Победы в Великой Отечественной Войне».

В отношении правонарушителя составили протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

По поводу отнесения предметов к историческим и культурным ценностям будет проведена дополнительная экспертиза.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.