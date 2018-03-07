"Газпром" объяснил отказ поставлять газ Украине

07 марта 2018 г. 15:21
Источник: Левый берег
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Российский "Газпром" заявил, что отказался возобновлять поставки газа в Украину из-за претензий к документам, предоставленным "Нафтогазом".

"В феврале 2018 года "Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" подписанное с его стороны дополнение к контракту, которое не полностью соответствовало окончательному арбитражному решению от 22 декабря 2017 года, а также содержало ряд дополнительных условий, которые "Газпром" согласовать не готов. Именно поэтому "Газпром" и вернул деньги [предоплату поставок за март], так что не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую", - сказал заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, передает ТАСС.

По его словам, "Газпром" 5 марта направил "Нафтогазу Украины" уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа и предложил дату необходимой для этого встречи сторон.

Напомним, согласно решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 22 декабря, "Нафтогаз" должен возобновить закупки российского газа в объеме не менее 5 млрд куб. м до конца действия контракта.

"Нафтогаз" внес авансовый платеж за март в расчете возобновить поставки из России, но "Газпром" вернул деньги.

 

 

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