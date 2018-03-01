"Газпром" отказался возобновить поставки газа в Украину с 1 марта

"Нафтогаз Украины" рассчитывал с марта начать импорт российского газа, но получил отказ.

Об этом рассказал заместитель председателя правления российского газового холдинга Александр Медведев.

"Газпром действительно получил денежные средства от "Нафтогаза Украины" в оплату мартовских поставок газа. Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа, необходимое для начала поставок. Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут", - цитирует Медведва ТАСС.

Напомним, согласно решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 22 декабря, "Нафтогаз" должен возобновить закупки российского газа в объеме не менее 5 млрд куб. м до конца действия контракта.

25 ноября 2017 года исполнилось два года с того дня, когда Украина импортировала последние объемы российского газа. Отказ от российского газа из-за его дороговизны позволил Украине начать реформу газового рынка и реформу корпоративного управления "Нафтогаза". Сама компания впервые за долгое время перестала быть убыточной.