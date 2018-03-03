"Газпром" продолжает нарушать обязательства по давлению на входе в ГТС Украины

ПАО "Газпром" в субботу продолжил практику нарушения своих контрактных обязательств по обеспечению давления на входе в ГТС Украины, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПАО "Укртрансгаз".

"На 10.00 давление на входной точке ГИС "Суджа" – 51,6 кгс/кв. см", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось 1 марта со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза", российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Так, если транзитный контракт предусматривает соблюдение российской стороной давления газа в магистральных газопроводах на входной точке ГИС "Суджа" в диапазоне 60-65 кгс/кв. см, то в течение января-февраля 2018 года "Газпром" систематически не выполнял техусловия, подавая газ к украинской границе при фактическом давлении на уровне 51-59 кгс/кв. см.

В течение последних лет "Укртрансгаз" многократно сообщал о систематическом нарушении "Газпромом" обязательств в рамках транзитного контракта. В частности, украинский оператор ГТС информирует мониторинговую группу при ЕК о рисках для обеспечения Европы газом, возникающим из-за действий российской компании.