"Газпром" продолжает нарушать обязательства по давлению на входе в ГТС Украины

03 марта 2018 г. 11:51
Источник: Интерфакс-Украина
120 просмотров

ПАО "Газпром" в субботу продолжил практику нарушения своих контрактных обязательств по обеспечению давления на входе в ГТС Украины, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПАО "Укртрансгаз".

"На 10.00 давление на входной точке ГИС "Суджа" – 51,6 кгс/кв. см", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось 1 марта со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза", российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Так, если транзитный контракт предусматривает соблюдение российской стороной давления газа в магистральных газопроводах на входной точке ГИС "Суджа" в диапазоне 60-65 кгс/кв. см, то в течение января-февраля 2018 года "Газпром" систематически не выполнял техусловия, подавая газ к украинской границе при фактическом давлении на уровне 51-59 кгс/кв. см.

В течение последних лет "Укртрансгаз" многократно сообщал о систематическом нарушении "Газпромом" обязательств в рамках транзитного контракта. В частности, украинский оператор ГТС информирует мониторинговую группу при ЕК о рисках для обеспечения Европы газом, возникающим из-за действий российской компании.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.