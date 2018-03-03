"Газпром" решил расторгнуть контракты с "Нафтогазом" после поражения в Стокгольме

Российский "Газпром" объявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом".

Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, пишет российское издание RNS.

"«Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже", - сказал Миллер.

По его словам, решение арбитража по контрактам "Нафтогаза" и "Газпрома" нарушило баланс интересов сторон и продолжение действия контрактов с "Нафтогазом" экономически нецелесообразно и невыгодно для "Газпрома".

"Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины", - заявил Миллер.

Напомним, 28 февраля Арбитраж Торговой палаты Стокгольма частично удовлетворил требования "Нафтогаза" по спору с "Газпромом" и постановил, что российский холдинг должен возместить украинской компании $4,63 млрд за непоставку газа по заключенному между ними транзитному договору (суд признал, что российская компания подавала газ для транзита в Европу в меньшем объеме, чем это было предусмотрено договором).

Однако с учетом задолженности "Нафтогаза" за уже поставленный газ "Газпром" должен будет заплатить $2,56 млрд.

Изначально же украинская компания требовала в суде возмещение $17 млрд.

При этом арбитражный суд отклонил требования "Нафтогаза" об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта с российской стороной в соответствии с законодательством Украины. Суд постановил, что к контракту не подлежат применению положения европейского или украинского антимонопольного законодательства.

Газовый и транзитный контракты между Украиной и Россией действуют до конца 2019 года.