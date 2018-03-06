"Газпром" заявил, что подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража

06 марта 2018 г. 16:35
Источник: Интерфакс-Украина
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"Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года, заявил журналистам зампред правления компании Александр Медведев.

"Газпром" вчера также направил в "Нафтогаз Украины" уведомления о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения", - заявил он.

В свою очередь в НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что апелляция может подаваться исключительно по процедурным моментам, а не по сути решения Стокгольмского арбитража.

"У "Газпрома" есть 90 дней на подачу апелляции по процедурным моментам. Решение арбитража в это время остается в силе. "Газпром", по-прежнему, должен "Нафтогазу" $2,56 млрд, на которые начисляется около $0,5 млн процентов ежедневно", - отметили в пресс-службе НАК.

 

 

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