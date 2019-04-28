Где купить дешевую технику: выгодные предложения ломбардов®

Сегодня не каждый потребитель в состоянии приобрести качественную технику для своих нужд. Однако, если обратиться в надежный ломбард, можно подобрать достойный товар под свой бюджет, который прослужит вам и вашей семье не один год. Это может быть: телевизор, смартфон, пылесос, ноутбук, прочее.

Комиссионная техника в ломбарде: понятие

Под залог в ломбарде оставляют не только ювелирные изделия, но и различную по назначению технику. Именно ее и можно приобрести за весьма выгодную цену. В случае, если владелец таковой не выкупил её в назначенный срок. Такую технику именуют комиссионной. Состояние и износ техники может быть различным. Но в любом случае – такая техника будет в рабочем состоянии и иметь товарный вид.

Правила покупки комиссионной техники в ломбарде

Чтобы купленный в ломбарде товар прослужил вам долгое время, перед покупкой его следует тщательно проверить. На что стоит обратить внимание в первую очередь:

Ломбарды, которые заботятся о своей репутации, предоставляют гарантию на продаваемый товар и предлагают протестировать покупателям приобретаемую технику в течение гарантийного срока. Обычно срок гарантии длится не более одной недели, но за это время вы сможете поближе "познакомиться" с предлагаемым гаджетом или другим товаром.

Прежде, чем оплачивать товар в комиссионке, проверьте стоимость новой модели. Это можно сделать в любом интернет-магазине. Так вы точно не переплатите за б/у технику, если на нее выставили неправильную цену.

Еще пару нюансов

Не рекомендуется приобретать технику для длительного пользования, если она уже отслужила свой срок. Да, это будет значительно дешевле, но она может сломаться в самый неожиданный момент. Помните, что очень часто в ломбардах встречаются новые товары с чеками, но по хорошей скидке. Такое случается, если техника взята в кредит и сразу же заложена в ломбард, а после не выкуплена.

Если стоимость техники вас не устраивает, предложите свою. Возможно, именно в этом ломбарде могут предоставить скидку.

Напоследок

Если вам нужна комиссионная техника в Киеве, то просто обратитесь в проверенный надежный ломбард, который занимается легальными продажами б/у товара. В случае такой покупки вы практически ничего не потеряете, а если товар идет с документами и в хорошем состоянии, то приобретете хорошего качества технику по низкой цене.