Где можно выгодно продать золотые и брендовые украшения®

Ювелирные изделия есть у каждого. Какое-то время они просто нужны для красоты, статуса, но в случае, если все деньги вдруг закончились или срочно нужна внушительная сумма, то именно мужские или женские брендовые золотые украшения могут спасти ситуацию. Сейчас огромной популярностью пользуются ломбарды, которые по выгодной для покупателей цене приобретают украшения, золотые часы с полной выплатой и возможностью выкупа. Продать золото в ломбард не составит особого труда. Главное – рационально оценивать свои возможности, не ожидать миллионов, ведь вещи явно не новые, поэтому не могут стоить больше своей цены.

Ломбард приобретает различные драгоценные вещи. Так что это могут быть брендовые часы, золотые серьги, браслеты, кольца, цепочки, броши, запонки и многое другое. Любую ценную вещь можно продать. Однако крайне важно выбрать проверенных покупателей и случайно не связаться с мошенниками. Ссылка будет полезна для тех, кто хочет продать брендовые часы.

Что влияет на стоимость изделия

И при покупке брендовых часов, и при покупке женских или мужских украшений специалист обращает внимание на такие моменты:

внешний вид драгоценности. В идеале не должно быть никаких повреждений, материал должен быть подлинным, защищенным от влаги, царапин и т.д.;

популярность бренда. Этот критерий влияет и на стоимость часов, и на стоимость любого украшения, ведь чем известнее компания, тем больше за нее отдадут денег. Важно отметить, что продать в ломбард изделия известных брендов намного проще, чем продукцию каких-то бюджетных малоизвестных производителей. К примеру, если говорить о золотых часах, то сейчас большой спрос на такие бренды: Rolex, Patek Philippe, Frank Muller;

срок работы механизма. Этот критерий относится непосредственно к часам, поскольку чем меньше его износ, тем больше цена золотого изделия, что весьма логично, ведь такие часы и прослужат дольше;

наличие сертификата и оригинальной упаковки. Этот момент тоже играет роль при продаже в ломбард часов или золотых украшений. Наличие официальных документов и коробочки может значительно повысить цену изделия.

Сдать в ломбард золото может любой человек. Главное – предъявить паспорт и принести сам товар. Далее за дело берутся специалисты, которые подтверждают предмет залога и предлагают свою цену займа. Если все устраивает, то оформляется договор, и человек сразу получает деньги.