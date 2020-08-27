Где можно взять кредит без прописки®

Заемщик может столкнуться со сложностями по поиску кредиторов, потому что не каждая финансовая организация предоставляет быстрый займ без прописки.

Плюсы займа без официальной прописки:

быстрое оформление;

минимальное требование к заемщику.

Почему в банках смотрят на наличие прописки?

Хотя сегодня прописка не обязательна, банки не предоставляют ссуду без регистрации. Так как имеется большой риск не найти должников. Минусы кредитования в банках:

не предоставляют заем без постоянной прописки;

смотрят на то, чтобы у вас была положительная кредитная история;

нужно собирать все необходимые документы;

не выдают заем без подтверждения прибыли;

оформляют кредит долго — примерно пол месяца.

Поэтому вам лучше обратить внимание на альтернативный вариант – это МФО.

Кто может рассчитывать на кредит в МФО?

Оформить кредит без постоянной прописки в МФО может любой украинец, который достиг возраста 18 лет. Во многих случаях организация не учитывает официальную регистрацию в паспорте. Для них важное значение имеет, чтобы соискатель кредита был просто гражданином Украины, имел постоянный доход и подписал заемное соглашение.

Можно ли брать ссуду в другом городе без прописки? Безусловно, ответ положительный. МФО предоставляет ссуду в любом из городов Украины.

Обращаются в МФО те, у кого легкие финансовые сложности. Если вы обращаетесь к их услугам впервые вам могут дать небольшую сумму — примерно 10 000 грн. При повторном обращении в микрофинансовую организацию вам могут увеличить лимит кредитования до 20 000 грн.

Достоинства МФО

Можно оформить кредит в онлайн режиме, только подписав электронное соглашение. Сумма поступит на карту в ближайшее время с того момента, как подали заявку или есть возможность получить наличными в отделении МФО. Кредит может оформить каждый гражданин с 18 лет и постоянным доходом. Нет скрытых комиссионных и платежей. Не смотрят на кредитную историю и наличие официальной регистрации в паспорте, не нужна справка о трудоустройстве и размер ежемесячной заработной платы.

У микрофинансовых организаций процентная ставка составляет от 0,1 до 3% в течение суток и минимальная сумма кредитования. Характеризуются быстрым оформлением кредитного соглашения, и минимальным количеством требований к заемщику.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что брать кредит в микрофинансовой организации вы можете без прописки. Лишь с единственным условием – выдают ссуду только совершеннолетнему гражданину Украины, предоставившему паспорт с идентификационным кодом и имеющему постоянный доход. Каких-либо иных бумаг МФО не требуется, поэтому получить кредит могут все слои населения — абитуриенты, мамы в декретном отпуске, фрилансеры, пенсионеры.