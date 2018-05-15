Где выгодно заказать качественные ПВХ-окна, где лучшая цена на пластиковые окна?®

Так уж повелось, что главный критерий для большинства заказчиков пластиковых окон - цена, а одно из первых желаний покупателя - вписаться в имеющийся бюджет. Сегодня киевляне стали понимать, что просто погоня за дешевизной ни к чему хорошему не приводит. И если нужны качественные металлопластиковые окна в Киеве, цена по умолчанию не может быть ниже 1200-1300 гривен за одну глухую створку площадью 1 м2.

Подробнее ознакомиться с ценами на различные виды продукции с учетом размера, формы, вида профиля и стеклопакета, Вы можете на этой странице от компании «Линия окон».

Как выбирать подходящие окна?

Современное ПВХ-окно - это конструкция, состоящая из металлопластикового профиля и стеклопакета. Все открывающиеся створки также оснащаются фурнитурой. На этих компонентах лучше не экономить, чтобы не потерять в тепло- и звукоизоляции, герметичности, долговечности и надежности изделия.

При выборе стоит опираться на собственные потребности и здравый смысл. К примеру, чтобы получить теплый балкон, на нем можно установить оконную раму с 70-миллиметровым профилем Рехау и двухкамерным стеклопакетом (с энергосберегающими стеклами и наполнением камер аргоном). Это будут высококлассные пластиковые окна, цена которых будет не ниже уровня 8500-8700 грн. А вот уже на балконном блоке с дверью допустимо сэкономить и взять однокамерный стеклопакет и менее «теплый» профиль. Бюджетный вариант обойдется от 4,2 тыс. грн.

Грамотный выбор поставщика

Чтобы цена на пластиковые окна не кусалась, стоит правильно подходить к поиску установщика. Заслуживающие доверия компании не скрывают расценок и принципов ценообразования, у них на сайтах представлены сертификаты, подтверждающие сотрудничество с производителями профиля, фурнитуры и аксессуаров.

В идеале лучше не обращаться к посредникам, которые попросту выполняют монтаж. Так, компания «Линия окон» занимается установкой и непосредственно производит качественные оконные конструкции. Благодаря этому Вы можете купить тут металлопластиковые окна в Киеве, цена которых ниже, чем у конкурентов.

Производитель помимо выгодных расценок обеспечивает и другие преимущества:

быструю скорость реализации заказа;

большой ассортимент продукции;

качественную установку;

полный цикл услуг от момента первого обращения до постгарантийного обслуживания.

Учитывая эти сильные стороны, рекомендуем обращаться в компанию «Линия окон», если Вы заинтересованы в быстром приобретении и установке качественных окон по выгодной цене.