Генсек ООН сравнил коронавирус со Второй мировой войной

01 апреля 2020 г. 12:08
Источник: УНИАН
133 просмотра

Мировой кризис, вызванный пандемией нового типа коронавируса, является самым тяжелым со времен Второй мировой войны. Об этом во время доклада заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, COVID-19 является угрозой для всего человечества, а также будет иметь экономические последствия, «которые спровоцируют рецессию, которую, видимо, не видели в недавнем прошлом».

«Это дает основания считать, что это действительно самый большой кризис из тех, с которыми нам приходилось сталкиваться со времен Второй мировой», – сказал генсек ООН. 
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.