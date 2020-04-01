Генсек ООН сравнил коронавирус со Второй мировой войной

Мировой кризис, вызванный пандемией нового типа коронавируса, является самым тяжелым со времен Второй мировой войны. Об этом во время доклада заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, COVID-19 является угрозой для всего человечества, а также будет иметь экономические последствия, «которые спровоцируют рецессию, которую, видимо, не видели в недавнем прошлом».

«Это дает основания считать, что это действительно самый большой кризис из тех, с которыми нам приходилось сталкиваться со времен Второй мировой», – сказал генсек ООН.

