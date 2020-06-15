Глава Минсоцполитики прогнозирует повышение минимальной зарплаты

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная прогнозирует повышение минимальной заработной платы во втором полугодии более чем на 500 грн. Об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что минимальную зарплату уже со второго полугодия этого года нужно повышать. Министерство финансов и Министерство экономики проводят расчеты, какой должна быть эта зарплата. То, что она вырастет не на 500 грн, это точно. Сейчас просчитывается, как этот мультипликатор сработает на страну", - сказала Лазебная.

Напомним, что согласно государственному бюджету на 2020 год, минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.

Министр социальной политики Марина Лазебная также заявила, что на сегодняшний день реальный уровень прожиточного минимума в стране составляет 4,2 - 4,3 тыс. грн.