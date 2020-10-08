Главный бухгалтер предприятия на Харьковщине пойдет под суд за уклонение от уплаты более 7,5 миллионов гривен налогов

В Харьковской области будут судить главного бухгалтера ООО по факту пособничества в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Досудебным расследованием установлено, что главный бухгалтер при составлении налоговых деклараций безосновательно увеличил сумму расходов предприятия на 32 млн грн, которые фактически им не проводились, чтобы уменьшить сумму налогов.

В результате противоправных действий бухгалтера в госбюджет не поступило налогов на сумму более 7 500 000 гривен.

Кроме того, правоохранители сообщили о подозрении директору указанного ООО по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Сейчас его объявили в розыск.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.