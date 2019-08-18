Главный врач одной из больниц отдает миллионы за ремонт своему помощнику - ХАЦ

Городская клиническая больница №13 заключила 15 августа договор с фирмой "Ретос" по капитальному ремонту систем отопления, водоснабжения и водоотведения в поликлинике и терапевтическом корпусе. Стоимость договора составляет 459,6 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Харьковский антикоррупционный центр" со ссылкой на систему публичных закупок "ProZorro".

Всего за два года эта больница заключила с частной фирмой "Ретос" 32 договора на общую сумму в 3,4 млн.гривен. Все закупки были проведены по неконкурентной процедуре, без проведения аукционов.

По данным системы "ProZorro", фирма "Ретос" получала заказы и подряды только от 13-ой больницы. Эта больница заказывает у фирмы, в том числе ремонт кровли, капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения, системы отопления и канализации, ремонт кабинетов и коридоров на разных этажах и тому подобное.

Главным врачом городской клинической больницы № 13, начиная с 1995 года, является Алла Бобейко. Также она - депутат горсовета. А владелец и руководитель частной фирмы"Ретос" - Александр Пулях. Именно он помощник депутата горсовета, Аллы Бобейко. Об этом стало известно из ответа мэрии на информационный запрос.

Фактически, главврач, не пытается сэкономить деньги на проведении ремонтов, а отдает без проведения торгов, миллионы гривен своему помощнику.