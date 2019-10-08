 

Главу Госгеокадастра в Харьковской области подозревают в незаконной передаче земли фермерам

08 октября 2019 г. 15:16
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В Харькове прокуратура утвердила подозрение и.о. начальника ГУ Госгеокадастра в Харьковской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, чиновника подозревают в 4 эпизодах преступной деятельности.

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Владимира Анушкевича, установлено, что первый заместитель начальника ГУ Госгеокадастра в Харьковской области в мае 2016 года незаконно выдал приказы о безвозмездной передаче земельных участков в собственность физическим лицам - членам фермерского хозяйства. 

В  прокуратуре отметили, что в последние годы подозреваемый исполнял обязанности начальника указанного главного управления. Земли, о которых идет речь, расположены на территории Печенежского района Харьковской области.

В соответствии с требованиями действующего законодательства членам фермерского хозяйства действительно возможно передать безвозмездно в собственность земельные участки, но не более чем в размере земельной доли (пая) члена сельскохозяйственного предприятия, расположенного на территории соответствующего совета. 

Средний размер пая на территории Печенежского поселкового совета, который можно было передать, составляет около 5 га. 

Таким образом, из собственности государства незаконно выбыла сельскохозяйственная земля особенно ценной группы почв, общей площадью почти 9 га, рыночная стоимость которой оценивается примерно в 1 миллион 362 тысячи гривен.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении должностного лица и отстранения его от должности.

 

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