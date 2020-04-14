Главу правления Укрзализныци отстранили от обязанностей

14 апреля 2020 г. 14:14
Источник: Корреспондент.net
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Наблюдательный совет Укрзализныци рекомендует Кабинету министров уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления компании. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает пресс-служба компании.

Как ожидается, этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабмина.

Также отмечается, что набсовет принял решение о немедленном отстранении Марчека от осуществления полномочий члена правления, ответственного за человеческие ресурсы.

В компании также сообщили, что набсовет и правление будут продолжать принимать все необходимые решения для обеспечения операционной и финансовой стабильности и трудоспособности компании.

Напомним, Кабинет министров 5 февраля назначил серба Желько Марчека временно исполняющим обязанности главы правления Укрзализныци. Перед этим Кабмин уволил главу Укрзализныци Евгения Кравцова. 

 

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