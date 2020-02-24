Гончарук об ипотеке: "Сегодня это кабала"

Правительство рассматривает возможность создания условий для того, чтобы удешевить проценты по ипотеке, которую предоставляют украинские банки. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Ипотека под 10% в этом году - это одна из наших главных задач, если мы говорим о дешевом ресурсе. Если банки дешево будут кредитовать экономику, это даст возможность и даст ресурс развиваться, вкладывать деньги, скажем, в реальный сектор», - отметил Гончарук.

Пока что, добавил глава правительства, ипотека для многих украинцев, для молодых семей, недоступна.