Гончарук об ипотеке: "Сегодня это кабала"

24 февраля 2020 г. 12:26
Источник: Укринформ
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Правительство рассматривает возможность создания условий для того, чтобы удешевить проценты по ипотеке, которую предоставляют украинские банки. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
«Ипотека под 10% в этом году - это одна из наших главных задач, если мы говорим о дешевом ресурсе. Если банки дешево будут кредитовать экономику, это даст возможность и даст ресурс развиваться, вкладывать деньги, скажем, в реальный сектор», - отметил Гончарук.
Пока что, добавил глава правительства, ипотека для многих украинцев, для молодых семей, недоступна. 
«Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высокий. То есть, даже не знаю, наркотиками надо, наверное, либо оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ​​ипотеку. Сегодня это кабала», - акцентировал Премьер.

 

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