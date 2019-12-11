Гончарук объяснил, почему не снижаются цены

В связи и укреплением гривны цены в Украине должны снижаться быстрее, считает премьер-министр Алексей Гончарук. Почему этого не происходит, он попытался объяснить на брифинге после заседания Кабмина в среду, 11 декабря.

"Укрепление гривны это хорошо для граждан Украины, так как они становятся богаче. Каждая гривна, которую человек получает стает важнее. За нее можно больше купить. Но существует проблема, что при снижении курса гривны не так же стремительно падают цены. С этим нужно работать. Это работа Антимонопольного комитета", - говорит премьер.

Он заверил, что это процесс медленный. "Мы сейчас делаем все для того, чтобы уровень конкуренции на всех этих рынках был сильнее и, как следствие, цены снижались быстрее. Поэтому здесь не каждое событие влияет на сегодня на завтра. Отдельные вещи, такие как снижение или усиление гривны, влияют постепенно. Это постепенно влияет на то, что цены или растут медленнее, или снижаются по отдельным позициям. Но они должны снижаться быстрее", - добавил Гончарук.

Премьер полагает, что от укрепления национальной валюты проигрывают экспортеры. "Мы понимает это негативное влияние и также ищем возможность им снизить негатив от этого явления", - сообщил Гончарук.

"Но еще раз хочу отметить, что укрепление гривны - это в том числе и демонстрация доверия к нашей национальной валюте. У нас очень большой уровень долларизации экономики. Очень долго украинцы не верили в свою национальную валюту, а потому держали свои сбережения в валюте иностранной", - сказал он.

Гончарук выразил надежду, что украинцы чаще будут хранить сбережения в гривне. "И в целом для экономики Украины это очень хорошо", - сказал премьер.

Ранее в Нацбанке заявили, что укрепление гривны может ускориться. Регулятор ориентируется на опыт восточно-европейских стран, в которых нацвалюта укреплялась благодаря реформам.

Регулятор установил на 11 декабря курс гривны на уровне 23,68 за доллар. А в обменниках доллар покупают уже ниже 23,5 гривен.

В то же время, глава Совета НБУ Богдан Данилишин считает, что для укрепления курса гривны нет фундаментальных причин.