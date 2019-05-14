«Город погрязнет в темноту, в порывы, а коммунальщики уйдут»: Андрей Руденко – о работе коммунальных служб

14 мая 2019 г. 12:26
Автор: Наталья Белокудря
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Андрей Руденко, который сегодня утром приехал на площадь Свободы к волонтерской палатке «Все для победы», рассказал Новостям АТН, что это – обычный плановый ремонт.

Он сообщил, что  под местом, где находится палатка, разбиты колодцы, которые никто не ремонтировал, и они нуждаются в ремонте, и к политике это не имеет никакого отношения.

Заммэра считает, что блокировать работу его подчиненных – неправильно.

"Обратите внимание: 11 часов утра. Сколько безработных людей! Скажите, кто их должен кормить? Их должны кормить налоги тех людей, которые стоят, униженные и оскорбленные. Скажите, сколько хватит сил у них работать? Они развернутся и уйдут, а город погрязнет в темноту, в порывы, и дальше не буду комментировать, каждый должен высказывать свое дело...", - подытожил он.

 

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