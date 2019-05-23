Горсовет ответил на петицию о внедрении системы скидок на проезд в горэлектротранспорте

Электронную петицию о разработке и внедрении системы скидок для постоянных пользователей электротранспорта (метро, ​​трамвай, троллейбус), которая набрала более 5000 голосов на официальном сайте Харьковского городского совета, рассмотрели в горсовете.

Напомним, данная петиция была зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета 6 февраля. Её автор ссылался на опыт Киева и европейских городов, где цена на проезд в городском электротранспорте снижается в зависимости от частоты поездок.

Петиция набрала 5306 голосов и была отправлена на рассмотрение в горсовет.

Ответ на нее предоставил секретарь городского совета Александр Новак.

По его информации, согласно с действующим Порядком формирования тарифов на транспорт порядок расчета стоимости перевозки одного пассажира, выполнен на основе экономически обоснованных плановых затрат с учетом плановой прибыли. Утвержденная на законодательном уровне методика расчета динамических тарифов на данный момент не разработана.

«Введение динамических тарифов требует разработки городской методики, основанной на статистических данных, исходя из среднего количества пополнений электронных билетов, объемов их пополнений и количества совершенных поездок», - сказано в ответе на петицию.

Кроме того, по информации горсовета, необходимо определение источников для покрытия убытков предприятий-перевозчиков от недополучения средств в результате дисконтирования стоимости поездки и введение корректирующего коэффициента в тарификации одного пассажироперевозки.

«Порядок подготовки указанных документов требует дополнительного оформления, соответствия действующим нормативно-правовым актам и требует определенного времени. В настоящее время проводится работа по сбору статистических данных и строится первичный алгоритм расчета динамических тарифов», - сказано в ответе на петицию.