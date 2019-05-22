Горсовет уже в третий раз утвердил повышение тарифов

Городской совет решил утвердить уже третье постановление о повышении тарифов. А пока заканчиваются судебные баталии по делу еще первого постановления, принятого, по мнению активистов, с нарушением регламента. Суд приостановил его действие, но чиновники отказались выполнять решение суда. И хотя новое постановление о повышении тарифов фактически дублирует предыдущие, принимают его уже с учетом всех законодательных норм и регламента работы горсовета. В горсовете говорят - постановление учитывает все предложения, поступавшие им.

Александр Новак, секретарь горсовета:

Розробник проекту регуляторного акту повністю чи враховує одержані зауваження, або мотивовано їх відхилить. Поэтому закон позволяет учитывать те, конструктивные, те вопросы, которые имеют отношение, или дать мотивированный отказ. Норму закона мы выполнили, ответы вы получили.

С чиновником не согласны представители «Харьковского антикоррупционного центра», которые подали свои предложения по формированию тарифов. В частности, они предлагают провести аудит предприятий, чтобы убедиться в обоснованности старых тарифов и отсрочить новое повышение тарифов на такое же время, которое харьковчане вынуждены были незаконно ездить по шесть гривен в трамваях и троллейбусах, и по восемь гривен в метрополитене.

Игорь Черняк, активист ХАЦ:

Це рішення по тарифам - це чергова маніпуляція міської влади, тому що тепер вони прийняли рішення з дотриманням тієї процедури, яка була порушена в попередній раз. Фактично цим вони показали незаконність попередніх рішень. Щодо компенсацій харків’янам вартості проїзду, які незаконно майже протягом 4 місяців вимушені сплачувати за оцими завищеними тарифами. Ми вважаємо, що міська рада мала можливість прийняти таке рішення, але не зробила цього, бо це є просто бажання заробити на харків’янах.

Поэтому пока нет решения суда, тарифы остаются такими же, как и сейчас - но если суд таки признает действия горсовета незаконными, то ни одного механизма, с помощью которого можно было бы компенсировать эти деньги харьковчанам, в решении о повышении тарифов - нет.