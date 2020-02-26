Горсовет выделит на ремонт ХТС 300 миллионов гривен

300 миллионов гривен планируют выделить на следующий год на ремонт ХТС. Об этом сообщили на тридцать третей сессии Харьковского городского совета, которая проходит сегодня, 26 февраля. По словам мэра Геннадия Кернеса, сейчас 89.9% потребителей имеют тепло, в остальных случаях идут ремонты.

Также, депутаты приняли обращение к Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой урегулировать вопрос расчетов КП «ХТС» с поставщиком газа. В документе они просят внести изменения в постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении порядка распределения средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов с поставщиком природного газа, на которого возложены специальные обязанности», в частности, отменить коэффициент уровня расчетов, который увеличивает отчисления с распределительного счета КП «Харьковские тепловые сети» в пользу НАК «Нафтогаз Украины».

Как отмечается в обращении, это необходимо для обеспечения стабильной работы и улучшения финансово-экономического состояния предприятий коммунальной теплоэнергетики, в том числе КП «Харьковские тепловые сети». У предприятия в распоряжении остается минимум средств, которых недостаточно даже для выплаты заработной платы и уплаты налогов, не говоря уже об оплате счетов за электроэнергию и воду, расходы для поддержания нормальной работы технологического оборудования. Таким образом, каждый год только за счет применения корректирующего коэффициента КП «Харьковские тепловые сети» теряет более 300 млн грн.