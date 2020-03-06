Горячие батареи и открытые окна. Будут ли тепловики досрочно заканчивать отопительный сезон?

Горячие батареи и открытые окна. Аномально теплый март уже заставил харьковчан не только сменить гардероб, но и начать сезон круглосуточных проветриваний. Иначе, говорят горожане, в квартирах жарко. При этом отмечают, неплохо было бы, если бы температуру в домах регулировали не они сами с помощью открытых окон, а коммунальщики. Потому что такое проветривание ударит по кошельку.

Андрей, менеджер:

Очень большие, обещали понижение, но платежки очень большие. Мерзнуть, конечно не надо, но прикрутить разумно надо, сйечас очень жарко.

Алина Васильевна, пенсионерка:

Я бы более мобильный график устроила, если жарко - уменьшить и пересчитать. Но также не сделают.

Тепловики подчеркивают, по инструкциям, об окончании отопительного сезона можно говорить, только когда среднесуточная температура превышает 8 градусов тепла. Но учитывая то, что холода могут вернуться, решили не прекращать подачу тепла полностью, а задействовать график отключений - выключать отопление на 12 часов.

Евгений Зинченко, зам. гл.инженера КП "ХТС":

Через днів 15-18 буде суттєво змінюватись погода у бік пониження, й ми повинні будемо знову запускати тепло, тому прийнято рішення так званий графік групового регулювання.

Сложность введения графика, говорит Зинченко, в том, что в большей части домов перекрывать тепло придется вручную - там еще не установлена автоматика. Обещают в теплосетях сделать и перерасчеты. В тех домах, где установлены счетчики, цена пересчитается автоматически. А там, где их нет, или приборы временно сняли на поверку и ремонт, оплата начисляется по формуле, где один из коэффициентов - температура за окном. При этом сами горожане и эксперты настаивают, цена должна быть еще меньше, ведь им обещали снижение стоимости не только из-за температуры, но и в рамках общенационального пересчета. Вот только получилось наоборот.

Анатолий Родзинский, адвокат:

Несмотря на заявления мэра города, что с января для харьковчан стоимость тепла будет уменьшена на 28%, а с февраля снизится еще на 12%, ХТС продолжают выставлять счета по старым ценам. И плюс еще мухлюють с температурой. /Поэтому единственным решением для харьковчан это обращение к ХТС, чтобы они сделали перерасчет по правильным ценам, если нет - то обращаться в суд.

Поскольку за отопление харьковчанам придется платить еще и в марте, и возможно, в апреле. Ведь ссылаясь на долгосрочный прогноз погоды, тепловики досрочно прекращать отопительный сезон не планируют.