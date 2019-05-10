Госбюджет получил больше 4 миллиардов гривен от харьковской таможни

Как сообщили в пресс-службе сообщили в ГУ ГФС Украины в Харьковской области, с начала года харьковская таможня перечислила в государственный бюджет более 4 миллиардов гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта сумма увеличилась на 12%. В частности, за прошлый месяц перечислено 998 миллионов, что на 16% больше, чем в апреле 2018 года.

Основными бюджетообразующими товарами с начала текущего года были минеральные удобрения (470 миллионов налогов), наземный транспорт, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и оборудование (387 миллионов гривен), машины, оборудование и механические устройства, а также их части - 369 миллионов, пластмассы, полимерные материалы и изделия из них - 356 миллионов, табак и промышленные заменители табака - 313 миллионов гривен.

С начала года через таможенную границу страны пропустили больше 9 миллионов тонн грузов, 557 тысячи транспортных средств и 1,2 миллиона человек.

Кроме того, таможенники завели более тысячи дел о нарушении правил на общую сумму 4,9 миллионов, что на 304 дела больше, чем за четыре месяца прошлого года.