Гослекслужба обязала аптеки проверить наличие незарегистрированной в Украине итальянской вакцины КПК

27 февраля 2018 г. 11:37
Источник: Интерфакс-Украина
50 просмотров

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками обязала аптечные учреждения проверить наличие и в случае обнаружения изъять из оборота и утилизировать незарегистрированную в Украине вакцину от кори, паротита и краснухи "Приорикс" итальянского производителя Fidia Farmaceutici spa.

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте ведомства и принято на основании письма "ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина", а также установления факта наличия в обороте незарегистрированного препарата. Упаковщиком препарата является "СмитКляйн Бич-Биомед" (РФ).

В случае наличия препарата субъекты хозяйствования должны сообщить в территориальные органы Гослекслужбы.

В настоящее время в Украине против кори используется комбинированная вакцина КПК "Приорикс" производства GSK (Бельгия).

Поставка в Украину иммунобиологического препарата с производственных мощностей в Бельгии осуществляется двумя путями.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках международных закупок приобретает за средства государственного бюджета Украины вакцины и поставляет их на уполномоченное госпредприятие "Укрвакцина", после чего Минздрав распределяется их между департаментами здравоохранения областей, а те в свою очередь - между государственными медицинскими учреждениям

Поставка препаратов, которыми пациенты могут вакцинироваться за свои средства, осуществляется через ООО "ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина" в Украине.

Далее через уполномоченных дистрибьюторов вакцина поставляется в частные клиники и аптеки, сертифицированные по соблюдениям правил "холодовой цепи".

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.