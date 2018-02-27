Гослекслужба обязала аптеки проверить наличие незарегистрированной в Украине итальянской вакцины КПК

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками обязала аптечные учреждения проверить наличие и в случае обнаружения изъять из оборота и утилизировать незарегистрированную в Украине вакцину от кори, паротита и краснухи "Приорикс" итальянского производителя Fidia Farmaceutici spa.

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте ведомства и принято на основании письма "ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина", а также установления факта наличия в обороте незарегистрированного препарата. Упаковщиком препарата является "СмитКляйн Бич-Биомед" (РФ).

В случае наличия препарата субъекты хозяйствования должны сообщить в территориальные органы Гослекслужбы.

В настоящее время в Украине против кори используется комбинированная вакцина КПК "Приорикс" производства GSK (Бельгия).

Поставка в Украину иммунобиологического препарата с производственных мощностей в Бельгии осуществляется двумя путями.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках международных закупок приобретает за средства государственного бюджета Украины вакцины и поставляет их на уполномоченное госпредприятие "Укрвакцина", после чего Минздрав распределяется их между департаментами здравоохранения областей, а те в свою очередь - между государственными медицинскими учреждениям

Поставка препаратов, которыми пациенты могут вакцинироваться за свои средства, осуществляется через ООО "ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина" в Украине.

Далее через уполномоченных дистрибьюторов вакцина поставляется в частные клиники и аптеки, сертифицированные по соблюдениям правил "холодовой цепи".