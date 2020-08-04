Госслужба статистики назвала самые загрязняющие Украину предприятия

04 августа 2020 г. 17:37
Источник: Корреспондент.net
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Окружающую среду в Украине загрязняют в основном тепловые электростанции и металлургические заводы.

Госслужба статистики составила список самых загрязняющих окружающую среду предприятий Украины.

Согласно опубликованным данным, больше всего выбросов произвел Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича - 247 322 тонн.

На втором месте находится Бурштынская ТЭС ДТЭК Западэнерго - 169 888 тонн, на третьем - Арселормиттал Кривой рог металлургическое производство промышленная площадка №2 - 150 900 тонн, на четвертом - Кураховская ТЭС ДТЭК Востокэнерго - 131 392 тонн, на пятом - Запорожская ТЭС ДТЭК Днепроэнерго - 98 651 тонн

Общие выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов субъектами хозяйствования, которые имеют крупные сжигательные установки, в 2019 году (первые 20 предприятий):

В топ-20 также вошли в основном энергетические предприятия.

Минувшей весной воздух в Киеве признавался самым грязным на планете несколько недель подряд.

 

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