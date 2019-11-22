Гостаможня запустила новую онлайн-систему жалоб

Государственная таможенная служба запустила новую онлайн-систему жалоб - cc.customs.gov.ua.

Об этом сообщил начальник ведомства Максим Нефьодов на своей странице в Фейсбук.

По его словам, в каждом регионе будут назначены люди, которым будут перенаправляться жалобы.

«На центральном уровне отслеживаем статистику и объективность ответа. Но сразу говорю - это инструмент реакции на проблемы, а не спама вроде «снизьте пошлины» или «расскажите, как импортировать белых медведей». На такое отвечать не будем», - отметил Нефьодов.

По его информации, сейчас система работает в тестовом режиме.

Рассмотрение жалоб по работе таможни будет занимать до 5 рабочих дней.

«Попытаемся отвечать по существу, человеческим языком. Вся коммуникация исключительно в электронной форме», - написал Нефьодов и добавил, что с декабря систему планируется интегрировать в общий Контактный Центр Кабмина.