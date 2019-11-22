Гостаможня запустила новую онлайн-систему жалоб

22 ноября 2019 г. 12:24
31 просмотр

Государственная таможенная служба запустила новую онлайн-систему жалоб - cc.customs.gov.ua.

Об этом сообщил начальник ведомства Максим Нефьодов на своей странице в Фейсбук.

По его словам, в каждом регионе будут назначены люди, которым будут перенаправляться жалобы.

«На центральном уровне отслеживаем статистику и объективность ответа. Но сразу говорю - это инструмент реакции на проблемы, а не спама вроде «снизьте пошлины» или «расскажите, как импортировать белых медведей». На такое отвечать не будем», - отметил Нефьодов.

По его информации, сейчас система работает в тестовом режиме.

Рассмотрение жалоб по работе таможни будет занимать до 5 рабочих дней.

«Попытаемся отвечать по существу, человеческим языком. Вся коммуникация исключительно в электронной форме», - написал Нефьодов и добавил, что с декабря систему планируется интегрировать в общий Контактный Центр Кабмина.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.