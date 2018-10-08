Говядина в сети магазинов Укрпромпостач®

Сейчас ведется много споров о здоровом питании, подсчете калорий и чрезмерном увлечении производителями продуктов достижениями химической промышленности. Лучший ответ на все эти наболевшие вопросы — говядина в Укрпромпостач, которую можно купить в одном из магазинов сети по очень привлекательной цене.

Пищевая ценность говядины

Отказаться от чрезмерно жирной свинины и перейти на более диетическое говяжье мясо врачи советуют людям, которые:

1. восстанавливаются после болезни, операции;

2. страдают ожирением и хотят похудеть;

3. имеют высокий риск образования холестериновых бляшек в кровеносных сосудах;

4. просто следят за своим здоровьем и весом;

5. занимаются спортом и нуждаются в полноценном белковом питании для пополнения запасов энергии и наращивания мышечной массы.

Говядина не так жирна, как свинина. Кроме того, она богата железом, селеном, кальцием и другими важными минералами. В говядине много витаминов группы РР, а также А, С и В. Готовить это мясо можно практически любым способом. Из него получаются отличные супы, вторые блюда, шашлык и вообще самые разные деликатесы.

Производство Укрпромпостач

ПКФ «Укрпромпостач» была образована в 1995 году. За 20 с лишним лет она развила грандиозное производство. Были открыты десятки магазинов, создано собственное свиноводческое хозяйство, отстроены комбикормовый завод и мясоперерабатывающее предприятие. Производитель не только выращивает животных, но и заготавливает для них экологически чистые корма.

Владельцы компании демонстрируют серьезный подход к делу во всем. Контроль качества мяса производит аттестованная лаборатория Укрпромпостач. На предприятия и в свиноводческое хозяйство закупается лучшее европейское оборудование. Компания регулярно участвует в выставках и уже взяла несколько призов во всеукраинских и международных рейтингах производителей.

Кроме того, Укрпромпостач сотрудничает с несколькими образцовыми фермерскими хозяйствами Украины, у которых и закупает говядину. Они располагаются в экологически благополучных регионах Украины. Животных выращивают в самых благоприятных условиях.

Производитель тщательно контролирует качество поставляемого на производство мяса. В нем не должно быть никаких сторонних химических добавок, ГМО, гормонов. Сырье перерабатывается в собственном обвалочном цехе производителя и хранится в современных холодильных установках.

Ассортимент говяжьего мяса

На сегодняшний день в ассортименте магазинов Укрпромпостач представлены такие основные виды говядины:

- ребрышки;

- язык;

- сердце;

- говяжья лопатка;

- фарш;

- вырезка;

- шейка;

- филей;

- бедро;

- мясо для отбивных.

Состав продукта — 100% говядина без вредных добавок. Каждый вид мяса характеризуется своими особенностями. Так, вырезка отличается исключительно нежной текстурой. Она быстро готовится, поэтому отлично подходит для запекания на гриле.

Для приготовления котлет стоит купить говяжий фарш Укрпромпостач. Он производится из натурального мяса первого сорта (без пленок и сухожилий).

Если хочется чего-то поделикатней, можно купить вырезку, ошеек или лопатку. В этом мясе мало сухожилий, поэтому оно считается наиболее ценным в туше. Из такой нежной говядины готовят азу, жаркое, мясо по-французски и другие лакомства.

Где купить свежую говядину

Качество готового блюда зависит не только от мастерства человека, который стоит у плиты. Огромную роль играют свежесть и вкусовые качества мяса. Купить безупречную говядину от Укрпромпостач можно в одном из его фирменных магазинов. Они есть в Киеве, Броварах и еще нескольких населенных пунктах.

Узнать точные адреса нужных торговых точек можно на официальном сайте Укрпромпостач. Там же стоит почитать о качестве мяса, посмотреть сертификаты производителя, а также узнать парочку новых рецептов приготовления говядины.

Обязательно загляните на сайт и в магазины Укрпромпостач! Они станут настоящим вдохновением для любителя приготовить что-нибудь новое, необычное и, конечно же, ценителя гастрономических удовольствий.