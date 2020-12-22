Гривна резко обвалилась: курсы валют от НБУ на 23 декабря

НБУ опустил национальную валюту на 38 копеек по отношению к евро и на 21 к доллару. На межбанке гривна также быстро сдает позиции.

Национальный банк Украины на среду, 23 декабря, понизил курс гривны на 21 копейку по отношению к доллару и сразу на 38 копеек к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ во вторник, 22 декабря.

Таким образом, официальный курс гривны снижается четвертый день подряд после того, как он вырос до максимума с начала сентября.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2825,13 гривен (+0,2122 грн).

– 100 евро – 3456,69 гривен (+0,3858 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 20 копеек до 28,43 гривен за доллар, курс в покупке до 28,40 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 23 копейки до 34,69 гривен за евро.

Ранее сообщалось, что НБУ резко увеличил скупку валюты на межбанке. Центробанк воспользовался падением доллара и скупил американской валюты на 300 млн долларов.