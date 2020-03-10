Гривна теряет позиции относительно доллара. Какие прогнозы по колебаниям курса валют делают эксперты-финансисты

9 марта в мире уже прозвали черным понедельником. Нефтяная война, которую начали Россия и Саудовская Аравия, сильно ударила по основным финансовым рынкам мира.

Кроме того, по словам экономиста Сергея Беренды, на то, что украинская гривна подешевела к доллару и евро, повлияли еще несколько важных факторов.

Сергей Беренда, экономист, доцент Каразинской школы бизнеса

Они видят, что вся эта ситуация обостряется, плюс, там, коронавирус, плюс то, что у нас есть определенная нестабильность с правительством, а еще, возможно, какая-то история об обострении на Донбассе и так далее. И это вызывает панику, может вызвать панику у таких инвесторов. Есть те, которые купили долговые обязательства у украинского правительства, но эти обязательства, эти инвесторы - они преимущественно являются иностранными, то есть иностранцы пришли со своими долларами, доллары поменяли на гривну и за эту гривну купили эти обязательства.

В валютных обменниках курс за покупку в центре Харькова колеблется от 24.90 гривен за один доллар к 25,20. Если же продавать валюту, то за доллар можно получить до 26,30 по состоянию на обед.

Впрочем, харьковчане говорят, не спешат что-то делать со своими сбережениями, единственное чего опасаются - это роста цен, в первую очередь, на продукты питания.

Алексей

В какой-то степени хорошо для людей, которые имеют либо свой бизнес, либо у них всё хранится в долларах, они откладывают, вот. Для страны нехорошо.

Оксана

У нас от доллара практически поднимаются все цены, поэтому есть опасения на этот счет, ну, я переживаю больше всего за группу продуктов, необходимых для жизни.

Валентин

Для обычного гражданина, який работает на государственном предприятии, вряд ли есть возможность закупить доллары, так как зарплаты вы сами знаете, какие.

Специалисты тоже не советуют пробовать заработать на временном скачке валюты.

Сергей Беренда, экономист, доцент Каразинской школы бизнеса

То, что в определенные времена будет какой-то разгон, а затем стабилизация, ну, может, даже и больше 30-ти, но опять же, я не советую сейчас уже людям, которые хотят, там, заработать, или, там, сохранить там свои 100 долларов, заниматься тем, что искать щас доллары. Потому что щас обменные пункты немножко попридержат его, посмотрят: зачем нам сейчас его продавать - завтра будет дороже, ну и так далее, то эта ситуация уже происходит. Поэтому либо покупайте какие-то вещи или квартиры, или что-то такое.

Но если на рынке обострится паника, то до конца недели украинцы будут покупать доллар уже по 26 гривен.

