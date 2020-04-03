Гривня снова начала дорожать: курс валют от НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на пятницу, 3 апреля, на уровне 27,5962 грн/доллар, нацвалюта укрепилась к доллару на 16 копеек (27,7538 грн/доллар в четверг, 2 апреля), к евро – на 24 копейки, курс установлен на уровне 30,0812 грн/евро (2 апреля – 30,3238 гривень), 10 рублей – 3,5088 грн/рубль (2 апреля – 3,5223 гривни).

Однако ссновной тренд - удешевление нацвалюты. Гривня дешевеет на фоне карантина и дефицита наличного доллара и евро. НБУ пытается сдерживать валютные колебания и при этом ежедневно продает валюту - с начала марта НБУ на эти меры потратил около $ 1 млрд.

Напомним, что уже "старый" состав Кабмина в 2020 году ожидал среднегодовой обменный курс доллара на уровне 27,5 гривень, при этом по оптимистическому сценарию курс может составить около 24 грн/доллар. Вероятно, новый Кабмин откорректирует планы и прогнозы.

По итогам 2019 года курс гривни вырос в цене больше всего по сравнению с другими валютами мира. Хотя эксперты не видят реальных изменений, которые способствовали укреплению курса.