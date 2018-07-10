Громаде Харькова вернули незаконно присвоенные фиктивным ЖСК земли

Харьковский апелляционный хозяйственный суд области оставил в силе решение суда первой инстанции о возврате в собственность территориальной громады Харькова земельного участка на улице Победы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации и.о. начальника отдела прокуратуры области Татьяны Здор, в 2015 году участок площадью более 3 га на основании решения Харьковского горсовета безвозмездно передали в собственность одному из обслуживающих кооперативов для жилищного строительства.

По закону право на бесплатное получение земли имеют только жилищно-строительные кооперативы, члены которых реально нуждающихся в улучшении жилищных условий. Согласно законодательству для улучшения жилищных условий горожан горсовет имеет право бесплатно выделять под застройку земельные участки жилищно-строительным кооперативам. Для создания ЖСК нужно соблюсти ряд условий. В него должно входить не менее 5 человек, которые поставлены на квартирный учет. Кроме того, члены ЖСК должны постоянно проживать в населенном пункте, где будет строиться жилье и тому подобное.

Организации, которые имеют аббревиатуру ЖСК только в названии, фактически не является жилищно-строительными кооперативами и не имеют законных оснований на бесплатное получение земли.

Таким образом, указанные законодательные нормы при передаче участка в собственность не учли.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконным и отмене решения городского совета о предоставлении разрешения на разработку документации по землеустройству для строительства и возвращения земли в собственность общины.

Иск прокуратуры судами как первой, так и апелляционной инстанции удовлетворили и постановили вернуть в коммунальную собственность 1,6 га незаконно переданных в собственность земель.

Кроме того, такую ​​же площадь кооператив после обращения прокуратуры в суд вернул городу добровольно.

Сейчас решение суда вступило в силу, за ходом его выполнения следит прокуратура.