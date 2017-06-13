Гройсман нашел еще одну замену российскому газу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о готовности Украины принять участие в формировании "газового коридора" с Венгрией и Хорватией.

Об этом Гройсман сообщил во время переговоров премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, передает пресс-служба Кабмина.

"Мы заинтересованы в создании "газового коридор" Хорватия - Венгрия – Украина. Будем делать для того, чтобы этот проект приблизился к полноценной реализации. Мы заинтересованы в таких поставках газа в Украину", - объяснил Гройсман.

Согласно сообщению, Украина в рамках диверсификации поставок природного газа и с целью налаживания новых форм сотрудничества в энергетической сфере со странами Европейского Союза готова присоединиться к проекту формирования нового "газового коридора" Хорватия - Венгрия - Украина, который предусматривает использование мощностей LNG-терминала на хорватском побережье.

Проект входит в пакет инициатив президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович по формированию Центральноевропейской вертикали сотрудничества Адриатика - Балтика - Черное море. Он предполагает не только организацию поставок топлива, но и возможное объединение газотранспортных систем трех стран.

Ранее сообщалось, что уже в 2022 году Украина сможет импортировать норвежский газ, если к тому времени реализуют проект Балтийский трубопровод интерконнектор Украина-Польша.

7 мая, российский Газпром начал строительство в Черном море газопровода в обход Украины - Турецкий поток.