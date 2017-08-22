Гройсман обещает повысить зарплаты учителям

22 августа 2017 г. 16:36
Источник: Корреспондент
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Зарплаты будут увеличены на четверть, заявил премьер.

Кабинет министров Украины намерен предусмотреть повышение на 25% заработной платы учителей в 2018 году. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в ходе ознакомления с работой Центра социальных служб в формате "Прозрачный офис" Святошинского района Киева.

"В бюджете на следующий год будет следующее повышение, я считаю в рамках 25%... Я вам это обещаю", - сказал он.

Кроме того, Кабмин намерен со следующего года провести техническую модернизацию в 1-3 классах школ.

Ранее Кабмин принял постановление о повышении оплаты труда учителей на два тарифных разряда, а также концепцию реформы средней школы Новая украинская школа, которая предусматривает переход на 12-летнее обучение.

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