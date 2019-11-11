ГВП открыла уголовное дело по закупке радиостанций для Минобороны на 173 миллиона гривен

11 ноября 2019 г. 12:52
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Главной военной прокуратурой Украины выявлены факты, свидетельствующие о полученных Министерством обороны Украины 173 млн грн убытков.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Харьковской области.      

По версии следствия, работники Министерства обороны Украины в 2017 году при закупке средств связи иностранного производства для нужд обороны в контракте не предусмотрели обязательного условия по получению Украиной соответствующих компенсаций (офсетного договора) на общую сумму более 173 млн грн.

Как отмечается, при указанных обстоятельствах должностные лица Минобороны действовали вопреки интересам государства и вероятно с целью получения неправомерной выгоды одним из спецэкспортеров.

В связи с выявленными фактами открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Расследовать данное дело поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.

 

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